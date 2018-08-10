Захарова возмутилась заявлениям США о новых санкциях

Власти Америки противоречат сами себе в своих словах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в фейсбуке отреагировала на заявление Госдепа США о том, что при помощи санкций можно улучшить отношения между нашими странами.

- Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции - это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения, - заметили в Госдепе.

Это заявление вызвало возмущение у Захаровой, которая не понимает, как при помощи санкций можно улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

- Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США», - написала представитель МИД, попросив у американцев пример того, где и как работал этот «набор».