Медведев назвал повышение пенсионного возраста «горьким лекарством»

Хочешь или нет, а выпить его придётся, считает премьер.

Глава правительства Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством. Это болезненная, но необходимая мера, считает премьер-министр РФ.

- Это как горькое лекарство, человек не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения, - приводят слова Медведева РИА «Новости».

Премьер также заверил, что пенсионная реформа будет проводиться в течение определенного периода и у россиян будет возможность адаптироваться. Напомним, по задумке правительства пенсионный возраст повысят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.