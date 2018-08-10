Власть

Константин Большаков
10 Августа, 2018 12:30

Медведев назвал повышение пенсионного возраста «горьким лекарством»

Дмитрий Медведев.
Источник: Tverigrad.ru
#Медведев

#пенсия

#реформа
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.

Хочешь или нет, а выпить его придётся, считает премьер.

Глава правительства Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством. Это болезненная, но необходимая мера, считает премьер-министр РФ.

- Это как горькое лекарство, человек не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения, - приводят слова Медведева РИА «Новости».

Премьер также заверил, что пенсионная реформа будет проводиться в течение определенного периода и у россиян будет возможность адаптироваться. Напомним, по задумке правительства пенсионный возраст повысят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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