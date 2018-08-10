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Константин Большаков
10 Августа, 2018 11:08
В пятницу рубль продолжил падение
Торги на бирже.
Источник: Fontanka.ru
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.
Утром показатели доллара вновь изменились.
10 августа в ходе открытия торгов на Московской бирже курс доллара впервые за 2 последних года поднялся выше отметки в 67 рублей, составив 67,04 рубля за 1 доллар. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, американская валюта подорожала на 39 копеек.
Стоит отметить, что последний раз доллар был выше 67 рублей 3 августа 2016 года.
Курс евро немного снизился – за него в 10 часов утра давали 76,81 рубля.
Напомним, российская валюта начала колебаться в связи с заявлением Америки о возможности введения новых санкций против нашей страны.
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