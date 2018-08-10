В пятницу рубль продолжил падение

Утром показатели доллара вновь изменились.

10 августа в ходе открытия торгов на Московской бирже курс доллара впервые за 2 последних года поднялся выше отметки в 67 рублей, составив 67,04 рубля за 1 доллар. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, американская валюта подорожала на 39 копеек.

Стоит отметить, что последний раз доллар был выше 67 рублей 3 августа 2016 года.

Курс евро немного снизился – за него в 10 часов утра давали 76,81 рубля.

Напомним, российская валюта начала колебаться в связи с заявлением Америки о возможности введения новых санкций против нашей страны.