Политика

Константин Большаков
10 Августа, 2018 10:40

Медведев заявил о начале экономической войны

Дмитрий Медведев.
Источник: life.ru
#Медведев

#санкции

#США
Москва, 10 Августа - DIXINEWS.

Глава правительства считает, что на такие вызовы необходимо реагировать.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее усиление антироссийских санкций со стороны США и ряда западных стран можно будет считать объявлением экономической войны.

По мнению главы кабмина, если последует запрет деятельности банков или использования какой-либо валюты, на эту войну необходимо будет реагировать. - Экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами, - передают РИА «Новости» слова Медведева.

Премьер отметил, что последние 100 лет Россия живёт «в условиях постоянного санкционного давления». Это делается, чтобы убрать нашу страну из числа мощных конкурентов на международном поле, резюмировал Дмитрий Медведев.

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