Песков рассказал правду о состоянии финансовой системы страны

В Кремле полагают, что ситуация находится под контролем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал устойчивой финансовую систему России, и заверил, что рассуждения о её нестабильности из-за возможных американских санкций неуместны.

По словам Пескова, эвентуальные рассуждения абсолютно неуместны, так как финансовая система достаточно устойчивая и всем это хорошо известно.

- На фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнёров функциональность финансового аппарата поддерживается постоянно, - заверил представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков попросил не связывать возможные антироссийские санкции со стороны США с делом Скрипалей. Накануне, напомним, американцы заявили о новых ограничениях против нашей страны из-за якобы причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери на территории Великобритании.