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Константин Большаков
9 Августа, 2018 18:29
Песков рассказал правду о состоянии финансовой системы страны
Дмитрий Песков.
Источник: M.news.yandex.ru
Москва, 09 Августа - DIXINEWS.
В Кремле полагают, что ситуация находится под контролем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал устойчивой финансовую систему России, и заверил, что рассуждения о её нестабильности из-за возможных американских санкций неуместны.
По словам Пескова, эвентуальные рассуждения абсолютно неуместны, так как финансовая система достаточно устойчивая и всем это хорошо известно.
- На фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнёров функциональность финансового аппарата поддерживается постоянно, - заверил представитель Кремля.
Также Дмитрий Песков попросил не связывать возможные антироссийские санкции со стороны США с делом Скрипалей. Накануне, напомним, американцы заявили о новых ограничениях против нашей страны из-за якобы причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери на территории Великобритании.
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