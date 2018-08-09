В правительстве объяснили очередной обвал рубля

Это связано не только с риторикой американцев, уверены в кабмине.

Первый вице-премьер РФ – министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему изменились показатели на российском рынке. По словам чиновника, причиной этому стали не только новые санкции, которыми угрожает Вашингтон.

- Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках, - передаёт «ТАСС» слова Силуанова.

При этом Силуанов заверил, что российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним воздействиям. Также власти вместе с Центробанком следят за курсом рубля и не позволяют ситуации выйти из-под контроля, добавил он.