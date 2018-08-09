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Станислав Сикорский
9 Августа, 2018 16:07
Посмертный клип Майкла Джексон набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев
Поп-певец Майкл Джексон.
Источник: nbcnews.com
За рубежом, 09 Августа - DIXINEWS.
Официальный YouTube-канал Майкла Джексона опубликовал клип на песню Behind the Mask, созданную ещё в 1982 году.
Музыкальную композицию также обнародовали лишь недавно, несмотря на её солидный возраст. Ранее этого сделать не удавалось ввиду проблем с авторским правом.
Клип опубликовали в пятницу, 3 августа. Почти за неделю его просмотрели три с половиной миллиона пользователей. Более 31 тысячи из них оставили комментарии.
Стоит напомнить, что Майкл Джексон получил известность мирового уровня ещё в восьмидесятые годы. Миллиарды людей знакомы с творчеством поп-певца.
О смерти музыкальной звезды сообщили в 2009 году. Джексон до последнего присутствовал на сцене, готовясь ко всемирному туру This is it.
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