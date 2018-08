Посмертный клип Майкла Джексон набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев

Официальный YouTube-канал Майкла Джексона опубликовал клип на песню Behind the Mask, созданную ещё в 1982 году.

Музыкальную композицию также обнародовали лишь недавно, несмотря на её солидный возраст. Ранее этого сделать не удавалось ввиду проблем с авторским правом.

Клип опубликовали в пятницу, 3 августа. Почти за неделю его просмотрели три с половиной миллиона пользователей. Более 31 тысячи из них оставили комментарии.

Стоит напомнить, что Майкл Джексон получил известность мирового уровня ещё в восьмидесятые годы. Миллиарды людей знакомы с творчеством поп-певца.

О смерти музыкальной звезды сообщили в 2009 году. Джексон до последнего присутствовал на сцене, готовясь ко всемирному туру This is it.