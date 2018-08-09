Шоу-бизнес

Станислав Сикорский
9 Августа, 2018 16:07

Посмертный клип Майкла Джексон набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев

Поп-певец Майкл Джексон.
Источник: nbcnews.com
#современнаямузыка

#музыканты

#искусство
За рубежом, 09 Августа - DIXINEWS.

Официальный YouTube-канал Майкла Джексона опубликовал клип на песню Behind the Mask, созданную ещё в 1982 году.

Музыкальную композицию также обнародовали лишь недавно, несмотря на её солидный возраст. Ранее этого сделать не удавалось ввиду проблем с авторским правом.

Клип опубликовали в пятницу, 3 августа. Почти за неделю его просмотрели три с половиной миллиона пользователей. Более 31 тысячи из них оставили комментарии.

Стоит напомнить, что Майкл Джексон получил известность мирового уровня ещё в восьмидесятые годы. Миллиарды людей знакомы с творчеством поп-певца.

О смерти музыкальной звезды сообщили в 2009 году. Джексон до последнего присутствовал на сцене, готовясь ко всемирному туру This is it.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ объяснили проблемы Израиля с организацией "Евровидения"
Лоза раскритиковал позицию музыкантов, бойкотирующих "Нашествие"
Монеточка, "Пошлая Молли" и "Элизиум" обосновали внезапный отказ от "Нашествия"
Читайте в рубрике:
Серебрякова раскритиковали за слова о хамстве России
«Первый канал» оштрафовали за песню Виктора Цоя
Звезда фильма «Бумер» экстренно госпитализирован

«Танковый биатлон-2018»: второй полуфинальный заезд с участием команды РФ
Пожилая женщина поблагодарила полицейских за раскрытие кражи
«Соколиная охота-2018»: заключительный этап «Эстафета»
В Иерусалиме нашли золотую серьгу возрастом более 2000 лет
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков рассказал правду о состоянии финансовой системы страны
Москва, 09 Августа, 17:48.
В Москве создали уникальный ландшафтный парк
Санкт-Петербург, 09 Августа, 17:30.
Организаторы петербургской Школы Африки раскрыли подробности проекта
Москва, 09 Августа, 17:30.
В правительстве объяснили очередной обвал рубля
Москва, 09 Августа, 17:01.
В "Современнике" назвали причины смерти актрисы Тамары Дегтярёвой
Москва, 09 Августа, 16:38.
Мединский поздравил с юбилеем артистку Ольгу Бородину
За рубежом, 09 Августа, 16:07.
Посмертный клип Майкла Джексон набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев
Москва, 09 Августа, 15:30.
Верховный суд вновь поддержал ФСБ в борьбе с Telegram
Казань, 09 Августа, 15:10.
В Казани рассказали о сложностях реставрации наибольшего Корана в мире
Москва, 09 Августа, 15:03.
Центробанк увеличил курс евро на несколько рублей
Челябинск, 09 Августа, 14:47.
За мошенничество в сфере страхования перед судом предстанут двое жителей Челябинска
Екатеринбург, 09 Августа, 14:36.
Третьяковская галерея организует выставку в Екатеринбурге
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия