Верховный суд вновь поддержал ФСБ в борьбе с Telegram

Требования силовиков являются законными, полагают в ВС.

Верховный суд отказался признавать незаконными требования Федеральной службы безопасности о предоставлении ключей от переписке в мессенджере к руководству компании Telegram.

Как сообщил «Интерфакс», суд постановил оставить собственное решение от 23 марта сего года без изменений. Уточняется, что апелляцию подавала компания Telegram. Соответствующее решение вынесла апелляционная коллегия ВС.

Напомним, Telegram на территории РФ был заблокирован в апреле 2018 года.