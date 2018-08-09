Центробанк увеличил курс евро на несколько рублей

Об изменениях регулятор сообщил сегодня.

В четверг, 9 августа, в Центробанке России сообщили об увеличении курса евро на три рубля. Сейчас показатель составил 76,83 рубля. Между тем курс доллара по Банку России повысился на 2,69 рубля и составил 66,28 рубля.

Резкое падение курса рубля на Московской бирже произошло сегодня утром. Отечественная валюта «провалилась» в первые минуты торгов. Курсы евро и доллара успели вырастить более чем на 1 рубль.

После 12 часов рубль сумел отыграть потери, прибавив 43 и 35 копеек относительно доллара и евро соответственно.

Само же падение российской валюты происходит на фоне заявлений США о намерении ввести новые санкции против нашей страны.