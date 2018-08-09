Порошенко просит создать новую резолюцию по Крыму

Это необходимо для западных партнёров страны.

Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение своим дипломатам разработать резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам украинского лидера, это необходимо, чтобы «остановить любые спекуляции» относительно статуса полуострова. При этом Порошенко напомнил, что в ООН уже «неоднократно поддерживали позицию Украины».

Напомним, в конце прошлого года Генассамблея ООН уже приняла украинскую резолюция по правам человека в Крыму.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года после референдума.