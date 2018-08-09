Политика

Константин Большаков
9 Августа, 2018 11:32

Порошенко просит создать новую резолюцию по Крыму

Пётр Порошенко.
Источник: Inform-ua.info
#Украина

#Порошенко

#Крым
Киев, 09 Августа - DIXINEWS.

Это необходимо для западных партнёров страны.

Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение своим дипломатам разработать резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам украинского лидера, это необходимо, чтобы «остановить любые спекуляции» относительно статуса полуострова. При этом Порошенко напомнил, что в ООН уже «неоднократно поддерживали позицию Украины».

Напомним, в конце прошлого года Генассамблея ООН уже приняла украинскую резолюция по правам человека в Крыму.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года после референдума.

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