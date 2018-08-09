В МИД заявили о «драконовских» санкциях против РФ

Американские власти вновь решили давить на нашу страну.

Посольство России в Вашингтоне назвало новые антироссийские санкции со стороны Америки «драконовскими». Власти США решили ввести ограничения в связи с инцидентом в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

- На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объёмом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», - отметили в МИД РФ.

При этом министерство напомнило, что выступает за открытое расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей нет.