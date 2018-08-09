Политика

Константин Большаков
9 Августа, 2018 10:36

В МИД заявили о «драконовских» санкциях против РФ

Здание МИД РФ.
Источник: Argumenti.ru
#МИД

#США

#санкции
Москва, 09 Августа - DIXINEWS.

Американские власти вновь решили давить на нашу страну.

Посольство России в Вашингтоне назвало новые антироссийские санкции со стороны Америки «драконовскими». Власти США решили ввести ограничения в связи с инцидентом в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

- На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объёмом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», - отметили в МИД РФ.

При этом министерство напомнило, что выступает за открытое расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей нет.

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