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Константин Большаков
9 Августа, 2018 10:36
В МИД заявили о «драконовских» санкциях против РФ
Здание МИД РФ.
Источник: Argumenti.ru
Москва, 09 Августа - DIXINEWS.
Американские власти вновь решили давить на нашу страну.
Посольство России в Вашингтоне назвало новые антироссийские санкции со стороны Америки «драконовскими». Власти США решили ввести ограничения в связи с инцидентом в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
- На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объёмом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», - отметили в МИД РФ.
При этом министерство напомнило, что выступает за открытое расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей нет.
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