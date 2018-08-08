Армия и оружие

Константин Большаков
8 Августа, 2018 14:17

Ливия попросила военной помощи у Путина

Боевики в Ливии.
Источник: News.tochka.net
#война

#Путин

#Ливия
Москва, 08 Августа - DIXINEWS.

Страна уже несколько лет борется с террористами после убийства Каддафи.

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что для урегулирования кризиса в стране необходимо вмешательство Российской Федерации и президента России Владимира Путина.

Генерал напомнил, что между РФ и Ливией давние военные отношения, к тому же теперь Россия является влиятельной силой. Он предложил по примеру операции в Сирии решить ливийскую проблему. Путин же, по мнению аль-Мисмари, сможет удалить зарубежных игроков с ливийской арены – Турцию, Катар и Италию, пишут РИА Новости.

Напомним, гражданская война в Ливии началась после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин сделал Трампу тайное предложение в Хельсинки
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Медведев ответил насчёт казни Саакашвили в 2008 году
Читайте в рубрике:
Российские разведчики признаны лучшими в мире
Российская армия сможет вести звёздные войны
Вице-премьер Борисов назвал виновников грядущего срыва гособоронзаказа

Москва готовится к грандиозному концерту "Наши в городе"
На территории России найден корабль древних римлян
Прокуратура Астрахани проверяет частный детсад, где пеленками связывали малышей
Умер гитарист группы "Кино"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда арена "Нижний Новгород" станет собственностью региона
Казань, 08 Августа, 14:42.
В Татарстане раскрыли цель введения уровней опасности в купальный сезон
Москва, 08 Августа, 14:17.
Ливия попросила военной помощи у Путина
Красноярск, 08 Августа, 14:02.
Мэрию Красноярска заставили избавиться от кафе на площади
Ростов-на-Дону , 08 Августа, 13:42.
В Ростове анонсировали кибертурнир по FIFA 2018 с призами
Новосибирск, 08 Августа, 13:36.
Российские разведчики признаны лучшими в мире
Новосибирск, 08 Августа, 13:20.
Власти Новосибирской области отменили режим ЧС
Самара, 08 Августа, 13:12.
Сразу две сельхозярмарки откроются в Самаре
Москва, 08 Августа, 12:44.
Названы условия проведения пенсионного референдума
Москва, 08 Августа, 11:41.
В мэрии Москвы рассказали, почему доходный дом Бочаровых получил особый статус
Челябинск, 08 Августа, 11:05.
В Челябинской области подсчитали количество пенсионеров
Екатеринбург, 08 Августа, 10:34.
В Екатеринбурге пояснили, как будут реабилитировать 7 уральских водоёмов
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия