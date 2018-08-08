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Константин Большаков
8 Августа, 2018 14:17
Ливия попросила военной помощи у Путина
Боевики в Ливии.
Источник: News.tochka.net
Москва, 08 Августа - DIXINEWS.
Страна уже несколько лет борется с террористами после убийства Каддафи.
Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что для урегулирования кризиса в стране необходимо вмешательство Российской Федерации и президента России Владимира Путина.
Генерал напомнил, что между РФ и Ливией давние военные отношения, к тому же теперь Россия является влиятельной силой. Он предложил по примеру операции в Сирии решить ливийскую проблему. Путин же, по мнению аль-Мисмари, сможет удалить зарубежных игроков с ливийской арены – Турцию, Катар и Италию, пишут РИА Новости.
Напомним, гражданская война в Ливии началась после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.
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