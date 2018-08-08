Российские разведчики признаны лучшими в мире

Они подтвердили свой высокий профессионализм в ходе испытаний.

В Новосибирской области в рамках Армейских международных игр – 2018 прошёл конкурс военных разведчиков, победителем которого стали российские военнослужащие. Об этом передают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Соревнования проходили на полигоне «Кольцово», уточнили военные, и помимо россиян в них принимали участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Зимбабве, Судана и Узбекистана.

Участники конкурса преодолели пять этапов, среди которых десантирование, марш-бросок на 15 километров, вождение БМП-2, демонстрация навыков боевой и физической подготовки на «Тропе разведчика», индивидуальные и групповые стрельбы, преодоление водной преграды на БМП-2.

В ЦВО уточнили, что российские разведчики уверено лидировали на протяжении всего конкурса и заняли первое место. Вторыми оказались китайцы, а третьими узбеки.