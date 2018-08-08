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Константин Большаков
8 Августа, 2018 13:36
Российские разведчики признаны лучшими в мире
Участник Международных армейских игр.
Источник: Mil.by
Новосибирск, 08 Августа - DIXINEWS.
Они подтвердили свой высокий профессионализм в ходе испытаний.
В Новосибирской области в рамках Армейских международных игр – 2018 прошёл конкурс военных разведчиков, победителем которого стали российские военнослужащие. Об этом передают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Соревнования проходили на полигоне «Кольцово», уточнили военные, и помимо россиян в них принимали участие разведчики из Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Зимбабве, Судана и Узбекистана.
Участники конкурса преодолели пять этапов, среди которых десантирование, марш-бросок на 15 километров, вождение БМП-2, демонстрация навыков боевой и физической подготовки на «Тропе разведчика», индивидуальные и групповые стрельбы, преодоление водной преграды на БМП-2.
В ЦВО уточнили, что российские разведчики уверено лидировали на протяжении всего конкурса и заняли первое место. Вторыми оказались китайцы, а третьими узбеки.
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