Названы условия проведения пенсионного референдума

Сразу три группы готовы провести всенародное голосование.

Члены Центральной избирательной комиссии признали соответствующими законодательству РФ формулировки по поводу референдума о пенсионной реформе. Его инициаторами выступили сразу три группы.

Как пишет ТАСС, одна из инициативных групп была зарегистрирована в Москве представителем «Справедливой России», вторая – коммунистами в Алтайском крае, а третья – Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями в Московской области.

Провести референдум сможет та группа, что первой сумеет зарегистрировать 43 отделения в регионах страны, а затем собрать 2 млн подписей в поддержку референдума.

Напомним, в середине июня 2018 правительство РФ выступило с инициативой повысить пенсионный возраст для россиян. Для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.