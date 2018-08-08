Политика

Константин Большаков
8 Августа, 2018 09:42

Путин сделал Трампу тайное предложение в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Трамп

#вооружения
Вашингтон, 08 Августа - DIXINEWS.

Официально об этом пока ничего не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, сделал предложение Дональду Трампу по поводу вооружения.

Такую информацию опубликовало американское политическое издание «Politico». Предложения Путина, пишет источник, включают в себя проведение переговоров об ограничении ядерного вооружения и запрете размещения оружия в космосе.

По сведениям журналистов из США, российский лидер мог передать главе Белого дома соответствующий документ в ходе переговоров.

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