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Константин Большаков
8 Августа, 2018 09:42
Путин сделал Трампу тайное предложение в Хельсинки
Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки.
Источник: kremlin.ru
Вашингтон, 08 Августа - DIXINEWS.
Официально об этом пока ничего не сообщалось.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, сделал предложение Дональду Трампу по поводу вооружения.
Такую информацию опубликовало американское политическое издание «Politico». Предложения Путина, пишет источник, включают в себя проведение переговоров об ограничении ядерного вооружения и запрете размещения оружия в космосе.
По сведениям журналистов из США, российский лидер мог передать главе Белого дома соответствующий документ в ходе переговоров.
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