Путин сделал Трампу тайное предложение в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки.

Официально об этом пока ничего не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, сделал предложение Дональду Трампу по поводу вооружения.

Такую информацию опубликовало американское политическое издание «Politico». Предложения Путина, пишет источник, включают в себя проведение переговоров об ограничении ядерного вооружения и запрете размещения оружия в космосе.

По сведениям журналистов из США, российский лидер мог передать главе Белого дома соответствующий документ в ходе переговоров.