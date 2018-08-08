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Станислав Сикорский
8 Августа, 2018 09:00

Учёные Кембриджа выяснили "безопасную" для человека дозу алкоголя

Распитие алкоголя.
Источник: globalvision.com.au
#алкоголь

#учёные

#исследование
Лондон, 08 Августа - DIXINEWS.

Группа кембриджских учёных, руководимых доктором Анджелой Вуд, провели исследование относительно доз алкоголя, безопасных для человек.

Исследователи провели анализ данных о состоянии здоровья порядка 600 тысяч человек, проживающих в 19 странах. При этом в учёт шла информация о количестве потребляемого ими алкоголя.

Учёные решили уравнять разнообразие алкоголя и ввели условную единиц "дринк". Безопасным порогом для человеческого организма они оценили еженедельную дозу в 14 "дринков". Такие объёмы близки к шести бокалам вина или шести кружкам пива. Благоприятным решением станет воздерживаться до пары дней между распитиями.

Тем не менее, даже такой "безопасный" уровень употребления алкоголя скажется на продолжительности жизни. Согласно научным подсчётам, любители 18 "дринков" проживут на пять лет меньше, чем могли бы прожить без алкоголя.

Группа учёных пришла к выводу, что даже 5-10 "дринков" еженедельно может обернуться укорачиванием жизни на полгода.

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