Иванов: США обещали, что Саакашвили не начнёт войну

Однако грузинский лидер сумел провести всех и устроить резню.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Вашингтон обещал Москве не допустить нападения Грузии на Южную Осетию в 2007-2008 годах.

Как рассказал Иванов, который в 2008 году был вице-премьером РФ, глава Госдепа США Кондолиза Райс уверяла, что Саакашвили «не перейдёт красную черту». А когда в ночь на 8 августа грузинские войска атаковали Цхинвал, все западные руководители понимали, что их «сателлит сорвался с поводка».

После окончания «пятидневной» войны это в неофициальном формате Иванову подтвердила и сама Райс. Лидерам западных стран было очевидно, кто в самом деле является виновником конфликта, заверил спецпредставитель президента в интервью Ъ.

Напомним, конфликт в Южной Осетии произошёл в августе 2008 года. В течение 5 дней российским войскам удалось выбить грузин из Цхинвала и провести операцию по принуждению к миру.