Российская армия сможет вести звёздные войны

Машины для этого наши войска получат уже скоро.

В ближайшем будущем на вооружение российских военных поступит модернизированный Ил-22М11. Сами лётчики из-за обилия современного оборудования на борту эту машину прозвали самолётом «звёздных войн».

Как пишут федеральные издания, модернизации подвергнутся 5 самолётов. Работы будут проводить до 2021 года, их стоимость составит более 1,6 млрд рублей, пишут "Известия".

Преимущество самолётов «звёздных войн» заключается в том, что они являются своеобразным многофункциональных командным пунктом. Находясь в воздухе, военное руководство сможет в режиме реального времени управлять наземными, воздушными и космическими войсками.

Первый модернизированный Ил-22М11 будет передан военным уже в 2019 году.