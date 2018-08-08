Армия и оружие

Константин Большаков
8 Августа, 2018 08:43

Российская армия сможет вести звёздные войны

Ил-22М11.
Источник: Airforce.ru
#армия

#вооружения

#Ил22М11
Москва, 08 Августа - DIXINEWS.

Машины для этого наши войска получат уже скоро.

В ближайшем будущем на вооружение российских военных поступит модернизированный Ил-22М11. Сами лётчики из-за обилия современного оборудования на борту эту машину прозвали самолётом «звёздных войн».

Как пишут федеральные издания, модернизации подвергнутся 5 самолётов. Работы будут проводить до 2021 года, их стоимость составит более 1,6 млрд рублей, пишут "Известия".

Преимущество самолётов «звёздных войн» заключается в том, что они являются своеобразным многофункциональных командным пунктом. Находясь в воздухе, военное руководство сможет в режиме реального времени управлять наземными, воздушными и космическими войсками.

Первый модернизированный Ил-22М11 будет передан военным уже в 2019 году.

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