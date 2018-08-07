Власть

Константин Большаков
7 Августа, 2018 19:10

Раскрыта правда о здоровье артиста и депутата Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон.
Источник: Nefakt.info
#ГосДума

#Кобзон

#Лещенко
Москва, 07 Августа - DIXINEWS.

Ранее СМИ сообщали, что он уже покинул больницу после недавней госпитализации.

Певец Лев Лещенко заявил, что народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон по-прежнему остаётся в больнице. По словам Лещенко, состояние Кобзона стабильное тяжёлое.

Такую информацию со ссылкой на Лещенко передают РИА «Новости». При этом ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, что Кобзон якобы выписан из больницы. Теперь поступило опровержение этих сведений.

Напомним, Иосифа Кобзона в тяжёлом состоянии доставили в больницу 20 июля. Проблемы со здоровьем у популярного артиста начались ещё в 2005 году, когда у него обнаружили онкологию.

Впервые депутатом Государственной думы РФ Иосиф Кобзон был избран в сентябре 1997 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россияне смогут вступать в брак по новым правилам, принятым в Госдуме
В Севастополе ответили Госдепу на Крымскую декларацию
Госдума проголосовала за повышение НДС
Читайте в рубрике:
Власти Сочи отказались брать вину на себя за гибель мальчика в ливнёвке
Власти Красноярского края объявили траур после авиакатастрофы
СПЧ при президенте напомнил Госдуме о защите журналистов в горячих точках

Ученые стали на шаг ближе к разгадке эволюции Вселенной
Саудовская Аравия выслала посла Канады и грозит разорвать с Оттавой торговые связи
На форуме "Территория смыслов" состоялось открытие шестой смены
Агрономы в Сочи борются с небывалым нашествием гусениц американской белой бабочки
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта правда о здоровье артиста и депутата Иосифа Кобзона
Москва, 07 Августа, 18:23.
Стало известно, кому Усманов продал акции "Арсенала"
Нижний Новгород, 07 Августа, 17:43.
В Нижегородстате рассказали о кризисе рождаемости в области
Волгоград, 07 Августа, 17:25.
В Волгограде покажут мастерскую джигитовку на специальном чемпионате
Воронеж, 07 Августа, 16:25.
В Воронеже озвучили, что произойдёт с парком "Дельфин"
Нижний Новгород, 07 Августа, 15:35.
Никитин оценил туристическую привлекательность Макарьевского монастыря
Москва, 07 Августа, 15:17.
Собянин пообещал москвичам свой «Диснейлэнд»
Волгоград, 07 Августа, 14:30.
В Волгограде официально разрешили торговать арбузами
Самара, 07 Августа, 14:12.
Дело ТОАЗа сдувается в суде
Москва, 07 Августа, 13:27.
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Казань, 07 Августа, 12:55.
Дом Дротоевского в Казани вновь станет жилым
Екатеринбург, 07 Августа, 12:48.
В мэрии Екатеринбурга назвали районы, где пройдёт реновация
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия