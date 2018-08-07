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Константин Большаков
7 Августа, 2018 19:10
Раскрыта правда о здоровье артиста и депутата Иосифа Кобзона
Иосиф Кобзон.
Источник: Nefakt.info
Москва, 07 Августа - DIXINEWS.
Ранее СМИ сообщали, что он уже покинул больницу после недавней госпитализации.
Певец Лев Лещенко заявил, что народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон по-прежнему остаётся в больнице. По словам Лещенко, состояние Кобзона стабильное тяжёлое.
Такую информацию со ссылкой на Лещенко передают РИА «Новости». При этом ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, что Кобзон якобы выписан из больницы. Теперь поступило опровержение этих сведений.
Напомним, Иосифа Кобзона в тяжёлом состоянии доставили в больницу 20 июля. Проблемы со здоровьем у популярного артиста начались ещё в 2005 году, когда у него обнаружили онкологию.
Впервые депутатом Государственной думы РФ Иосиф Кобзон был избран в сентябре 1997 года.
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