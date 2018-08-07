Стало известно, кому Усманов продал акции "Арсенала"

Компания Red and White Securities, принадлежащая российскому бизнесмену Алишеру Усманову, продаёт свою долю акций футбольного клуба "Арсенал".

Соответствующую информацию подтвердил сам предприниматель. Его компания обладала 30,5 процента акций. Будущим их владельцем станет основной акционер команды - американец Стэн Кронке. В общей сложнсоти стоимость сделки достигла 550 миллионов фунтов стерлингов.

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны". - гласит заявление Усманова.

По словам Кронке, он высоко оценивает вклад российского бизнесмена и его преданность ценностям и истории "Арсенала".

Стоит отметить, акционером футбольного клуба Усманов стал в 2007 году. В тот период совладельцем Red and White Holdings Ltd выступал Фархад Мошири. Позднее Уснов приобрёл его долю в организации.

Кронке заинтересовался "Арсеналом" в одно время с российским коллегой. За десять лет - с 2007 по 2017 годы - он стал обладателем 67 процентов акция клуба.