Дело ТОАЗа сдувается в суде

Потерпевшие-миноритарии коллекционируют собственные ошибки, пока идёт судебное разбирательство.

С февраля 2018 года идут судебные тяжбы, связанные с уголовным делом, возбуждённым миноритариями против бывших руководителей "Тольяттиазота" и владельцев фирмы "НитрохемДистрибьюшн". До этого 5 лет продолжалось следствие, однако за несколько прошедших месяцев сторона обвинения не смогла внятно сформулировать свои претензии.

Как пишут источники, знакомые с ходом дела, оно рассматривается в Комсомольском районном суд Тольятти. При этом одного из потерпевших, Евгения Седыкина, ранее успели осудить на условный срок за попытку рейдерского захвата ТОАЗа и покушение на хищение имущества завода. А компания "Уралхим", ещё одна потерпевшая сторона, ранее тоже подозревалась руководством "Тольяттиазота" в рейдерских действиях. Утверждается, что в течение 10 лет миноритарии пытались взять под контроль крупнейшего в России производителя аммиака, а теперь решили действовать через суд.

Следствие полагает, что экс топ-менеджеры завода Владимир и Сергей Махлаи и Евгений Королёв с 2008 по 2011 года похищали производимые заводом аммиак и карбамид, продавая их по заниженным ценам швейцарской фирме «NitrochemDistribution AG». Руководители последней, Беат Рупрехт и Андреас Циви, тоже являются обвиняемыми - якобы, через свою компанию они продавали химикаты по рыночным ценам, а доход забирали себе.

Однако при знакомстве с материалами дела эта логическая конструкция начинает терять свои очертания. К примеру, адвокат Сергея Махлая Александр Гофштейн указывает, что прокуратура не приводит в поддержку своего обвинения конкретных обоснований, и обвинение не смогло возразить на эту критику. Вместе с этими странными обвинениями защитники обнаружили в деле ТОАЗа множество процессуальных нарушений, в частности, прокуратура не один раз ссылалась при оглашении доказательств материалы, принадлежащие самому "Уралхиму".

Больший сумбур в слушания внёс потерпевший Евгений Седыкин. Он утверждает, что является миноритарием "Тольяттиазота" и владеет 2,65% акций предприятия, но лишь "де-факто" - никаких документов, подтверждающих данное заявление, он не предоставил. Более того, на последнем заседании суда Седыкин попросил приобщить к материалам дела несколько копий статей из газет, листовок и брошюр, написанных им самим же под псевдонимом "Глеб Жеглов".

Пока в зале суда смеялись над просьбой Седыкина, тот зачем-то вспоминал о криминальной обстановке в Тольятти в девяностых годах, а на конкретные вопросы о своих претензиях к бывшим руководителям ТОАЗа отвечал уклончиво. Закончилось всё это перепалкой с адвокатом, в которую пришлось вмешаться судье - Седыкин публично назвал одного из защитников членом преступного сообщества, и судье пришлось напомнить ему об уголовной ответственности за подобные заявления.

Как заявил по окончании заседания адвокат Александр Гофштейн, не один из представленных Седыкиным документов не обладает реквизитами, заверенными надлежащим лицом. А банковские выписки свидетельствуют о положении вещей в период на 4 года позднее, чем окончание инкриминируемого периода. А защитник Андрей Московский добавил, что показания потерпевшего "голословны и безосновательны, все его обвинения основаны на его догадках или сообщениях СМИ".

Напомним, нынешний судебный процесс - лишь один из эпизодов более чем 10-летнего корпоративного конфликта между владельцами и руководством ТОАЗа с одной стороны и их миноритарным акционером - "Уралхимом" - с другой. Сложные отношения у комбината сложились и с Евгением Седыкиным. Продолжатся разбирательства во второй половине этого месяца.