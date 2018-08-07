Армия и оружие

Константин Большаков
7 Августа, 2018 13:27

В МИД назвали цели российской армии в Грузии

Российские войска в августе 2008 года.
Источник: Warfiles.ru
#МИД

#Грузия

#война
Москва, 07 Августа - DIXINEWS.

В ведомстве в канун 10-летия начала конфликта напомнили, что послужило его причиной на самом деле.

МИД РФ на своём сайте опубликовал комментарий, посвящённый десятилетию начала военной операции в Южной Осетии. Это произошло в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские военные напали на Цхинвал.

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, правительство президента Грузии Михаила Саакашвили грубо нарушило международные договорённости о мирном урегулировании грузино-осетинского конфликта. При этом никаких провокаций в отношении грузинской стороны со стороны РФ или Южной Осетии не было.

- В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии руководство России приняло решение начать операцию по принуждению грузинской стороны к миру, - сообщили в МИД России. - Российская военная операция преследовала единственную цель - прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений.

По итогам операции российские военные выбили грузинскую армию из Цхинвал и с территории республики. Независимость Южной Осетии и Абхазии после конфликта была признана властями РФ.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который был президентом России в 2008-2012 годах, вспомнил об августовских событиях и рассказал о целях нашей армии в «пятидневной войне».

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