В России резко подорожают колбаса и мясные изделия

Для этого есть достаточно серьёзные предпосылки.

Крупные мясоперерабатывающие компании России заявили, что в последнее время резко подорожало сырьё для производства колбас и полуфабрикатов, и это, в свою очередь, может привести к увеличению цен на данные изделия.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков, в этом году оптовая стоимость свинины уже растёт быстрее и неконтролируемо, даже несмотря на то, что летом на свинину традиционно высокий спрос. Жалуются в Союзе и на то, что увеличились сроки поставок, а сами поставщики нередко нарушают обязательства, продавая мясо дороже, чем прописано в договоре.

В связи с этим, уверяют участники рынка, производство мясной продукции стало убыточной. Если оптовые цены на свинину не упадут, то вскоре продукция для покупателя подорожает на 5-12%.

По словам экспертов, упомянутых изданием, есть сразу несколько причин для подорожания мяса. Во-первых, растут цены на корма, во-вторых, действует запрет на импорт мяса из Бразилии. Кроме того, зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. И, наконец, в центральной России стоит аномальная жара.