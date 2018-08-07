Экономика

Константин Большаков
7 Августа, 2018 09:12

«Почта России» начала выдавать посылки без паспорта

Почтовое отделение.
Источник: D-russia.ru
#ПочтаРоссии

#посылки

#паспорт
Москва, 07 Августа - DIXINEWS.

Правда, подтверждать личность всё же придётся обязательно.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что вскоре во всех отделениях организации получать письма и посылки можно будет без паспорта и заполнения бумажной формы. Для этого достаточно завести электронную подпись. Сделать это можно как в почтовом отделении, так и на сайте.

Для получения посылки или письма, клиенту достаточно будет назвать сотруднику почтовой службы своё имя или трек-номер отправления, а затем подтвердить свою личность, назвав код подтверждения, поступившей по SMS или push-уведомлением.

Отмечается, что данное нововведение уже было опробовано в восемнадцати регионах России. По мнению руководства почты, это позволит сократить время выдачи посылок в 5 раз.

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