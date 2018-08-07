|
Константин Большаков
7 Августа, 2018 08:56
Медведев ответил насчёт казни Саакашвили в 2008 году
Михаил Саакашвили.
Источник: Antimaidan.ru
Москва, 07 Августа - DIXINEWS.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года у российских войск не было цели разгромить армию Грузию и казнить президента страны Михаила Саакашвили.
Такое заявление глава правительства сделал в интервью «Коммерсанту» накануне десятой годовщины конфликта.
- Считаю, что правильно поступил, когда принял решение проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия, - признался Медведев, который в 2008 году был президентом России.
Причиной конфликта Дмитрий Медведев назвал «аморальное и преступное поведение» Саакашвили, который, вероятно, до ввода войск в Южную Осетию консультировался с американскими покровителями.
Напомним, Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. После этого в конфликт вмешались российские войска, которые выбили грузинскую армию из Цхинвала. События называют «пятидневной» войной.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия