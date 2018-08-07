Армия и оружие

Константин Большаков
7 Августа, 2018 08:56

Медведев ответил насчёт казни Саакашвили в 2008 году

Михаил Саакашвили.
Источник: Antimaidan.ru
#Медведев

#война

#Саакашвили
Москва, 07 Августа - DIXINEWS.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года у российских войск не было цели разгромить армию Грузию и казнить президента страны Михаила Саакашвили.

Такое заявление глава правительства сделал в интервью «Коммерсанту» накануне десятой годовщины конфликта.

- Считаю, что правильно поступил, когда принял решение проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия, - признался Медведев, который в 2008 году был президентом России.

Причиной конфликта Дмитрий Медведев назвал «аморальное и преступное поведение» Саакашвили, который, вероятно, до ввода войск в Южную Осетию консультировался с американскими покровителями.

Напомним, Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. После этого в конфликт вмешались российские войска, которые выбили грузинскую армию из Цхинвала. События называют «пятидневной» войной.

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