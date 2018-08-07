Политика

Константин Большаков
7 Августа, 2018 08:41

В Украине обнаружили пропажу президента Порошенко

Пётр Порошенко.
Источник: News-front.info
#Порошенко

#Украина

#пропажа
Киев, 07 Августа - DIXINEWS.

Уже неделю лидер страны не появлялся на рабочем месте.

Президент Украины Пётр Порошенко не был замечен на работе с 30 июля. Пропажу главы государства обнародовали местные СМИ.

И вот накануне, 6 августа, журналисты выяснили, что господин Порошенко в течение прошлой недели находился за рубежом. Украинский лидер совершал частную поездку в Европу якобы за свой счёт.

- С 29 июля по 5 августа президент Пётр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч, - сообщили в администрации президента страны.

Уточняется, что уже в понедельник Порошенко вернулся на рабочее место, и волнение по поводу его исчезновения начало утихать. Теперь украинские СМИ гадают, в какой из стран ЕС глава государства проводил незапланированный отпуск.

По одной из версий Порошенко отдыхал на собственной вилле в Испании, по другой – катался на яхте в Средиземном море вместе с другом-миллиардером Юрием Косюком.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Украина закроет железнодорожное сообщение с Россией
Порошенко по своему объяснил решение Владимира крестить Русь
Порошенко раскрыл, что говорил с Трампом о Путине
Читайте в рубрике:
Греческих дипломатов высылают из России
Медведев испугался конфликта после вступления Грузии в НАТО
В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США

Ученые стали на шаг ближе к разгадке эволюции Вселенной
Кафе с мини-собачками - новый тренд в Токио
Саудовская Аравия выслала посла Канады и грозит разорвать с Оттавой торговые связи
На форуме "Территория смыслов" состоялось открытие шестой смены
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Казань, 07 Августа, 12:55.
Дом Дротоевского в Казани вновь станет жилым
Екатеринбург, 07 Августа, 12:48.
В мэрии Екатеринбурга назвали районы, где пройдёт реновация
Санкт-Петербург, 07 Августа, 12:14.
В метрополитене Петербурга объяснили, кому вновь доступны БСК
Ростов-на-Дону , 07 Августа, 11:57.
Организаторы Bridge of Arts назвали причину переноса ростовского фестиваля
Москва, 07 Августа, 11:45.
СМИ рассказали о состоянии актёра Семи Насери после драки в Москве
Челябинск, 07 Августа, 11:11.
В челябинских школах установят системы антитеррористической безопасности
Москва, 07 Августа, 11:00.
В России резко подорожают колбаса и мясные изделия
Уфа, 07 Августа, 10:49.
В МВД Уфы озвучили подробности масштабной ликвидации игровых автоматов
Челябинск, 07 Августа, 10:45.
В Челябинск впервые приедет новый полпред Путина
Пермь, 07 Августа, 10:29.
В МВД объяснили, зачем экстренно сел в Перми пассажирский самолёт
Уфа, 07 Августа, 10:09.
Крупный уфимский вуз построит сразу два новых общежития
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия