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Константин Большаков
7 Августа, 2018 08:41
В Украине обнаружили пропажу президента Порошенко
Пётр Порошенко.
Источник: News-front.info
Киев, 07 Августа - DIXINEWS.
Уже неделю лидер страны не появлялся на рабочем месте.
Президент Украины Пётр Порошенко не был замечен на работе с 30 июля. Пропажу главы государства обнародовали местные СМИ.
И вот накануне, 6 августа, журналисты выяснили, что господин Порошенко в течение прошлой недели находился за рубежом. Украинский лидер совершал частную поездку в Европу якобы за свой счёт.
- С 29 июля по 5 августа президент Пётр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч, - сообщили в администрации президента страны.
Уточняется, что уже в понедельник Порошенко вернулся на рабочее место, и волнение по поводу его исчезновения начало утихать. Теперь украинские СМИ гадают, в какой из стран ЕС глава государства проводил незапланированный отпуск.
По одной из версий Порошенко отдыхал на собственной вилле в Испании, по другой – катался на яхте в Средиземном море вместе с другом-миллиардером Юрием Косюком.
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