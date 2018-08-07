В Украине обнаружили пропажу президента Порошенко

Уже неделю лидер страны не появлялся на рабочем месте.

Президент Украины Пётр Порошенко не был замечен на работе с 30 июля. Пропажу главы государства обнародовали местные СМИ.

И вот накануне, 6 августа, журналисты выяснили, что господин Порошенко в течение прошлой недели находился за рубежом. Украинский лидер совершал частную поездку в Европу якобы за свой счёт.

- С 29 июля по 5 августа президент Пётр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч, - сообщили в администрации президента страны.

Уточняется, что уже в понедельник Порошенко вернулся на рабочее место, и волнение по поводу его исчезновения начало утихать. Теперь украинские СМИ гадают, в какой из стран ЕС глава государства проводил незапланированный отпуск.

По одной из версий Порошенко отдыхал на собственной вилле в Испании, по другой – катался на яхте в Средиземном море вместе с другом-миллиардером Юрием Косюком.