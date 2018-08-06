Культура

Станислав Сикорский
6 Августа, 2018 18:05

Прокопьевский театр раскрыл подробности трагической смерти Анны Соколовой

Актриса Анна Соколова на сцене.
Источник: pteatr.ru
#театр

#актеры

#смерть
Москва, 06 Августа - DIXINEWS.

Известная артистка Прокопьевского драматического театра Анна Соколова ушла из жизни в 49 лет.

Информация о смерти Соколовой появилась на официальном сайте театра.

Актриса ушла из жизни 4 августа. Это случилось во время репетиции спектакля "Ханума", где она играла одну из ролей. Подробности и причины смерти пока неизвестны.

Анна Соколова играла в театре с 1995 года. Она запомнилась зрителям по ролям в таких постановках, как «Квадратура круга» Валентина Катаева, "Женитьба" Николая Гоголя, "Стеклянный зверинец" и "Орфей спускается в ад" Теннесси Уильямса, "Декамерон" Боккаччо.

Три года назад артистка снялась в фильме "Главный", режиссером которого выступил Юрий Кара.

Близкие Соколовой и ее поклонники смогли попрощаться с ней утром 6 августа. Траурная церемония прошла в церкви праведного Прокопия Устюжского, а панихида - в Прокопьевском драматическом театре, где артистка работала много лет.

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