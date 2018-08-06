Политика

Константин Большаков
6 Августа, 2018 18:24

Греческих дипломатов высылают из России

Греческое посольство в Москве.
Источник: Commons.wikimedia.org
#Греция

#дипломаты

#МИД
Москва, 06 Августа - DIXINEWS.

Это ответ наших властей на действия греков в июле.

В МИД России сообщили о вручении послу Греции в РФ Андреасу Фриганусу ноты о зеркальных мерах в ответ на «недружественные действия» Афин в июле 2018 года.

- 6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой республики в Российской Федерации А.Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан, - сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Напомним, Греция выслала из страны двух российских дипломатов и запретила въезд ещё двум сотрудникам МИД РФ. В Афинах посчитали, что эти госслужащие пытались вмешиваться во внутренние дела Греции.

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