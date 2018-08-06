Медведев испугался конфликта после вступления Грузии в НАТО

Глава кабмина уверен, что это может привести к катастрофе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность вступления Грузии в НАТО. По мнению главы правительства, если Североатлантический альянс расширится за счёт грузинской территории, это может вызвать ужасные последствия.

- Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо, - сказал Медведев в интервью радиостанции Ъ.

Господин Медведев в беседе с журналистами вспомнил и о конфликте с Грузией в августе 2008 года из-за нападения на Южную Осетию, когда он сам был президентом РФ. Российский премьер уверен, что ту войну можно было предотвратить.

Напомним, в середине июля 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово принять в свои ряды Грузию. В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия бы крайне отрицательно отнеслась к такому развитию событий.