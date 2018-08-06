Политика

Константин Большаков
6 Августа, 2018 12:36

Украина закроет железнодорожное сообщение с Россией

Поезд Киев-Москва.
Источник: News-front.info
#поезда

#Украина

#железнаядорога
Киев, 06 Августа - DIXINEWS.

Этот вопрос обсуждают власти соседнего государства.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире национального телевидения заявил, что власти страны рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Отвечая на вопрос о возможных убытках, чиновник сказал, что они составят «одну гривну».

Между тем в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщали, что в 2017 году маршрут из Киева в Москву стал самым прибыльным для страны, принеся 6 млн долларов.

Напомним, что между РФ и Украиной уже отсутствует авиасообщение. Это было сделано по инициативе Киева с октября 2015 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Украине обнаружили пропажу президента Порошенко
Порошенко назвал дату вступления Украины в Евросоюз
Россия продлила запрет на украинский транзит
Читайте в рубрике:
Греческих дипломатов высылают из России
Медведев испугался конфликта после вступления Грузии в НАТО
В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США

Саудовская Аравия выслала посла Канады и грозит разорвать с Оттавой торговые связи
Ученые стали на шаг ближе к разгадке эволюции Вселенной
На форуме "Территория смыслов" состоялось открытие шестой смены
Агрономы в Сочи борются с небывалым нашествием гусениц американской белой бабочки
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Казань, 07 Августа, 12:55.
Дом Дротоевского в Казани вновь станет жилым
Екатеринбург, 07 Августа, 12:48.
В мэрии Екатеринбурга назвали районы, где пройдёт реновация
Санкт-Петербург, 07 Августа, 12:14.
В метрополитене Петербурга объяснили, кому вновь доступны БСК
Ростов-на-Дону , 07 Августа, 11:57.
Организаторы Bridge of Arts назвали причину переноса ростовского фестиваля
Москва, 07 Августа, 11:45.
СМИ рассказали о состоянии актёра Семи Насери после драки в Москве
Челябинск, 07 Августа, 11:11.
В челябинских школах установят системы антитеррористической безопасности
Москва, 07 Августа, 11:00.
В России резко подорожают колбаса и мясные изделия
Уфа, 07 Августа, 10:49.
В МВД Уфы озвучили подробности масштабной ликвидации игровых автоматов
Челябинск, 07 Августа, 10:45.
В Челябинск впервые приедет новый полпред Путина
Пермь, 07 Августа, 10:29.
В МВД объяснили, зачем экстренно сел в Перми пассажирский самолёт
Уфа, 07 Августа, 10:09.
Крупный уфимский вуз построит сразу два новых общежития
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия