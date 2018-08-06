Украина закроет железнодорожное сообщение с Россией

Этот вопрос обсуждают власти соседнего государства.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире национального телевидения заявил, что власти страны рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Отвечая на вопрос о возможных убытках, чиновник сказал, что они составят «одну гривну».

Между тем в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщали, что в 2017 году маршрут из Киева в Москву стал самым прибыльным для страны, принеся 6 млн долларов.

Напомним, что между РФ и Украиной уже отсутствует авиасообщение. Это было сделано по инициативе Киева с октября 2015 года.