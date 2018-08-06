Транспорт

Константин Большаков
6 Августа, 2018 10:45

Новый рекорд трафика установлен на Крымском мосту

Крымский мост.
Источник: Twitter.com
#Крымскиймост

#автомобили

#рекорд
Крым, 06 Августа - DIXINEWS.

Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

5 августа на мосту через Керченский пролив был установлен новый рекорд трафика. Только в воскресенье в обе стороны зафиксировано передвижение более 32 тысяч автомобилей. При этом 19 тысяч машин ехали в сторону полуострова.

Ранее рекорд был установлен 15 июля, когда за сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехали 31,5 тысяч транспортных средств.

В свою очередь в инфоцентре моста отметили, что к августу среднесуточная интенсивность движения по новой автодороге превысила 28 тысяч машин. Это на 15% выше, чем июльские показатели.

Всего же с момента открытия Крымского моста по нему проехали почти 1,6 млн автомобилей. И это уже на 20% больше, чем за весь 2017 год перевезла Керченская паромная переправа.

Напомним, автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Железнодорожная часть моста должна быть запущена в декабре 2019 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Власти уточнили, на каких условиях реквизируют машины в случае войны
Поклонская раскритиковала поездку Романовых в Крым
Названо число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту с момента открытия
Читайте в рубрике:
В РФ могут появиться новые дорожные знаки
Правительство определило будущее льготного автокредитования
СМИ объяснили, как изменится цена на авиабилеты из-за подорожания топлива

Житель Красноярского края поблагодарил полицейских, принимавших участие в его поисках в лесу
Ученые стали на шаг ближе к разгадке эволюции Вселенной
На форуме "Территория смыслов" состоялось открытие шестой смены
Агрономы в Сочи борются с небывалым нашествием гусениц американской белой бабочки
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Казань, 07 Августа, 12:55.
Дом Дротоевского в Казани вновь станет жилым
Екатеринбург, 07 Августа, 12:48.
В мэрии Екатеринбурга назвали районы, где пройдёт реновация
Санкт-Петербург, 07 Августа, 12:14.
В метрополитене Петербурга объяснили, кому вновь доступны БСК
Ростов-на-Дону , 07 Августа, 11:57.
Организаторы Bridge of Arts назвали причину переноса ростовского фестиваля
Москва, 07 Августа, 11:45.
СМИ рассказали о состоянии актёра Семи Насери после драки в Москве
Челябинск, 07 Августа, 11:11.
В челябинских школах установят системы антитеррористической безопасности
Москва, 07 Августа, 11:00.
В России резко подорожают колбаса и мясные изделия
Уфа, 07 Августа, 10:49.
В МВД Уфы озвучили подробности масштабной ликвидации игровых автоматов
Челябинск, 07 Августа, 10:45.
В Челябинск впервые приедет новый полпред Путина
Пермь, 07 Августа, 10:29.
В МВД объяснили, зачем экстренно сел в Перми пассажирский самолёт
Уфа, 07 Августа, 10:09.
Крупный уфимский вуз построит сразу два новых общежития
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия