Новый рекорд трафика установлен на Крымском мосту

Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

5 августа на мосту через Керченский пролив был установлен новый рекорд трафика. Только в воскресенье в обе стороны зафиксировано передвижение более 32 тысяч автомобилей. При этом 19 тысяч машин ехали в сторону полуострова.

Ранее рекорд был установлен 15 июля, когда за сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехали 31,5 тысяч транспортных средств.

В свою очередь в инфоцентре моста отметили, что к августу среднесуточная интенсивность движения по новой автодороге превысила 28 тысяч машин. Это на 15% выше, чем июльские показатели.

Всего же с момента открытия Крымского моста по нему проехали почти 1,6 млн автомобилей. И это уже на 20% больше, чем за весь 2017 год перевезла Керченская паромная переправа.

Напомним, автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Железнодорожная часть моста должна быть запущена в декабре 2019 года.