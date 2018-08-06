Власть

Константин Большаков
6 Августа, 2018 09:21

Власти Сочи отказались брать вину на себя за гибель мальчика в ливнёвке

Мемориал на месте гибели мальчика в Сочи.
Источник: Администрация города Сочи
#мэрия

#ливневки

#дети
Сочи, 06 Августа - DIXINEWS.

В администрации Сочи объяснили причины трагедии, произошедшей в Лазаревском районе города.

3 августа, напомним, маленький мальчик провалился в ливневую канаву и погиб – его тело унесло в море. В сочинской мэрии заявили, что бабушка погибшего ребёнка, которая была с ним в этот момент, знала о наличии канавы, которые были спроектированы без решёток ещё в советское время. Якобы, это было необходимо, чтобы потоки воды не срывали решётки и не превращали их в прямой источник опасности для людей.

В администрации города также напомнили, что штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространялись за несколько суток до ухудшения погоды.

- Неоднократно подчёркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей, - резюмировали в мэрии Сочи, назвав причиной гибели мальчика «стечение неблагоприятных обстоятельств».

Судя по заявлению мэрии, появления ограждающих решёток возле ливневых канав в городе ждать не стоит. К тому же, после гибели малыша место, где он провалился в воду, огородили, поставив стул.

Тем временем в СУ СКР по Краснодарскому краю продолжается доследственная проверка по факту несчастного случая, а в администрации Сочи выразили соболезнования родным погибшего мальчика.

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