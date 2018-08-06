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Константин Большаков
6 Августа, 2018 09:02
В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США
Посольство РФ в Вашингтоне.
Источник: Life-e.ru
Вашингтон, 06 Августа - DIXINEWS.
Российские дипломаты отреагировали на вызов временного поверенного в делах России и США Дмитрия Жирнова в Госдеп.
Вызов инициировал помощник госсекретаря Уэсс Митчел, который намеревался получить ответ на попытки Кремля «использовать учётные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США». В посольстве РФ в Вашингтоне уже назвали подобные заявления «мегафонной дипломатией».
- О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений в принципе не существует? – задали риторический вопрос российские дипломаты.
В дипмиссии напомнили, что Москва неоднократно и на всевозможных уровнях развенчивала «абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций» и выразили сожаление в связи с действиями Госдепартамента США.
Напомним, в Америке с прошлого года идёт расследование о якобы вмешательстве российской стороны в выборы 2016 года, в том числе президентские, когда победил Дональд Трамп.
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