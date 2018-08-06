В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США

Российские дипломаты отреагировали на вызов временного поверенного в делах России и США Дмитрия Жирнова в Госдеп.

Вызов инициировал помощник госсекретаря Уэсс Митчел, который намеревался получить ответ на попытки Кремля «использовать учётные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США». В посольстве РФ в Вашингтоне уже назвали подобные заявления «мегафонной дипломатией».

- О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений в принципе не существует? – задали риторический вопрос российские дипломаты.

В дипмиссии напомнили, что Москва неоднократно и на всевозможных уровнях развенчивала «абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций» и выразили сожаление в связи с действиями Госдепартамента США.

Напомним, в Америке с прошлого года идёт расследование о якобы вмешательстве российской стороны в выборы 2016 года, в том числе президентские, когда победил Дональд Трамп.