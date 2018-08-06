ЖКХ

Константин Большаков
6 Августа, 2018 08:48

Платёжки за ЖКХ вновь подорожают по всей России

Квитанции ЖКХ.
Источник: Nslovo.info
#жкх

#тарифы

#Минэкономразвития
Москва, 06 Августа - DIXINEWS.

Российские власти могут увеличить итоговую сумму в платежах за жилищно-коммунальные услуги на 2%.

С соответствующим предложением выступило министерство экономического развития РФ. Там предложили повысить тарифы ЖКХ по аналогии с повышением НДС – на 2%. При этом стоимость самих услуг не подорожает, а повысится лишь величина включённого в платёж налога, сообщили федеральные СМИ.

По заявлениям чиновников, такие изменения необходимы, чтобы «не ухудшилось состояние ресурсоснабжающих организаций». В противном случае уже в 2019 году коммунальщики потеряют 100 млрд рублей, а долги по ЖКХ достигнут 1,5 трлн рублей, считают в Минэкономразвитии.

Обсуждение данной идеи подтвердили и в Федеральной антимонопольной службе, однако добавили, что оно продолжается.

Напомним, только на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении НДС до 20%.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В России начнут штрафовать за езду без ТО
Халатность ЖКХ или "ковчег" в центре Москвы
На квитанциях ЖКХ запретили рекламные объявления
Читайте в рубрике:
В Кунгуре уволили сотрудника «Водоканала», заявившего о плате за дождь
Управляющие компании лишатся права принимать оплату ЖКХ
Жителей Стерлитамака заставляют переплачивать за отопление

Ученые стали на шаг ближе к разгадке эволюции Вселенной
Саудовская Аравия выслала посла Канады и грозит разорвать с Оттавой торговые связи
На форуме "Территория смыслов" состоялось открытие шестой смены
Агрономы в Сочи борются с небывалым нашествием гусениц американской белой бабочки
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Казань, 07 Августа, 12:55.
Дом Дротоевского в Казани вновь станет жилым
Екатеринбург, 07 Августа, 12:48.
В мэрии Екатеринбурга назвали районы, где пройдёт реновация
Санкт-Петербург, 07 Августа, 12:14.
В метрополитене Петербурга объяснили, кому вновь доступны БСК
Ростов-на-Дону , 07 Августа, 11:57.
Организаторы Bridge of Arts назвали причину переноса ростовского фестиваля
Москва, 07 Августа, 11:45.
СМИ рассказали о состоянии актёра Семи Насери после драки в Москве
Челябинск, 07 Августа, 11:11.
В челябинских школах установят системы антитеррористической безопасности
Москва, 07 Августа, 11:00.
В России резко подорожают колбаса и мясные изделия
Уфа, 07 Августа, 10:49.
В МВД Уфы озвучили подробности масштабной ликвидации игровых автоматов
Челябинск, 07 Августа, 10:45.
В Челябинск впервые приедет новый полпред Путина
Пермь, 07 Августа, 10:29.
В МВД объяснили, зачем экстренно сел в Перми пассажирский самолёт
Уфа, 07 Августа, 10:09.
Крупный уфимский вуз построит сразу два новых общежития
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия