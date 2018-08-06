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Константин Большаков
6 Августа, 2018 08:48
Платёжки за ЖКХ вновь подорожают по всей России
Квитанции ЖКХ.
Источник: Nslovo.info
Москва, 06 Августа - DIXINEWS.
Российские власти могут увеличить итоговую сумму в платежах за жилищно-коммунальные услуги на 2%.
С соответствующим предложением выступило министерство экономического развития РФ. Там предложили повысить тарифы ЖКХ по аналогии с повышением НДС – на 2%. При этом стоимость самих услуг не подорожает, а повысится лишь величина включённого в платёж налога, сообщили федеральные СМИ.
По заявлениям чиновников, такие изменения необходимы, чтобы «не ухудшилось состояние ресурсоснабжающих организаций». В противном случае уже в 2019 году коммунальщики потеряют 100 млрд рублей, а долги по ЖКХ достигнут 1,5 трлн рублей, считают в Минэкономразвитии.
Обсуждение данной идеи подтвердили и в Федеральной антимонопольной службе, однако добавили, что оно продолжается.
Напомним, только на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении НДС до 20%.
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