Трамп заявил об угрозе войны из-за фейковых новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, не соответствующие действительности и распространённые в СМИ, могут вызвать военный конфликт.

Об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере. В своём сообщении Трамп написал, что его «ненавидят СМИ, распространяющие фейковые новости» за то, что он называет их «врагами народа».

- Я оказываю американцам большую услугу, разъясняя, что к чему, - считает президент США.

В конце концов, СМИ, пишущие неправду, Трамп назвал очень «опасными и больными».