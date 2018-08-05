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Константин Большаков
5 Августа, 2018 15:49
Трамп заявил об угрозе войны из-за фейковых новостей
Дональд Трамп.
Источник: Peopletalk.ru
Вашингтон, 05 Августа - DIXINEWS.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, не соответствующие действительности и распространённые в СМИ, могут вызвать военный конфликт.
Об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере. В своём сообщении Трамп написал, что его «ненавидят СМИ, распространяющие фейковые новости» за то, что он называет их «врагами народа».
- Я оказываю американцам большую услугу, разъясняя, что к чему, - считает президент США.
В конце концов, СМИ, пишущие неправду, Трамп назвал очень «опасными и больными».
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