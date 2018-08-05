Звезда боевиков стал спецпредставителем МИД России

Всемирно известный актёр Стивен Сигал, имеющий гражданство России, стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Об этом сообщили во внешнедипломатическом ведомстве. Как отметили в министерстве, Сигал будет содействовать развитию отношений между США и РФ в сфере искусства и культуры, общественных и молодёжных обменов. При этом за свою работу в качестве спецпредставителя актёр не будет получать денег.

- Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, - отметили в российском МИД.

Сам Стивен Сигал назвал данное назначение «великой честью».