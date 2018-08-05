Политика

Константин Большаков
5 Августа, 2018 12:32

Звезда боевиков стал спецпредставителем МИД России

Стивен Сигал.
Источник: M.fonwall.ru
#МИД

#США

#Сигал
Москва, 05 Августа - DIXINEWS.

Всемирно известный актёр Стивен Сигал, имеющий гражданство России, стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Об этом сообщили во внешнедипломатическом ведомстве. Как отметили в министерстве, Сигал будет содействовать развитию отношений между США и РФ в сфере искусства и культуры, общественных и молодёжных обменов. При этом за свою работу в качестве спецпредставителя актёр не будет получать денег.

- Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, - отметили в российском МИД.

Сам Стивен Сигал назвал данное назначение «великой честью».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Греческих дипломатов высылают из России
В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США
Читайте в рубрике:
В Украине обнаружили пропажу президента Порошенко
Медведев испугался конфликта после вступления Грузии в НАТО
Украина закроет железнодорожное сообщение с Россией

Ученые стали на шаг ближе к разгадке эволюции Вселенной
В Турции обеспокоены очередным падением курса лиры
Кафе с мини-собачками - новый тренд в Токио
Саудовская Аравия выслала посла Канады и грозит разорвать с Оттавой торговые связи
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД назвали цели российской армии в Грузии
Казань, 07 Августа, 12:55.
Дом Дротоевского в Казани вновь станет жилым
Екатеринбург, 07 Августа, 12:48.
В мэрии Екатеринбурга назвали районы, где пройдёт реновация
Санкт-Петербург, 07 Августа, 12:14.
В метрополитене Петербурга объяснили, кому вновь доступны БСК
Ростов-на-Дону , 07 Августа, 11:57.
Организаторы Bridge of Arts назвали причину переноса ростовского фестиваля
Москва, 07 Августа, 11:45.
СМИ рассказали о состоянии актёра Семи Насери после драки в Москве
Челябинск, 07 Августа, 11:11.
В челябинских школах установят системы антитеррористической безопасности
Москва, 07 Августа, 11:00.
В России резко подорожают колбаса и мясные изделия
Уфа, 07 Августа, 10:49.
В МВД Уфы озвучили подробности масштабной ликвидации игровых автоматов
Челябинск, 07 Августа, 10:45.
В Челябинск впервые приедет новый полпред Путина
Пермь, 07 Августа, 10:29.
В МВД объяснили, зачем экстренно сел в Перми пассажирский самолёт
Уфа, 07 Августа, 10:09.
Крупный уфимский вуз построит сразу два новых общежития
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия