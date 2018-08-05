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Константин Большаков
5 Августа, 2018 12:32
Звезда боевиков стал спецпредставителем МИД России
Стивен Сигал.
Источник: M.fonwall.ru
Москва, 05 Августа - DIXINEWS.
Всемирно известный актёр Стивен Сигал, имеющий гражданство России, стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.
Об этом сообщили во внешнедипломатическом ведомстве. Как отметили в министерстве, Сигал будет содействовать развитию отношений между США и РФ в сфере искусства и культуры, общественных и молодёжных обменов. При этом за свою работу в качестве спецпредставителя актёр не будет получать денег.
- Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, - отметили в российском МИД.
Сам Стивен Сигал назвал данное назначение «великой честью».
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