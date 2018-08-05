Власть

Константин Большаков
5 Августа, 2018 10:12

Власти Красноярского края объявили траур после авиакатастрофы

Приспущенный флаг РФ.
Источник: Ryazan.bezformata.ru
#авиакатастрофа

#траур

#Ми8
Красноярск, 05 Августа - DIXINEWS.

Понедельник, 6 августа, будет объявлен траурным днём на территории Красноярского края.

Такое решение приняли в правительстве региона, передаёт «ТАСС». Останки погибших было решено доставить в Красноярск. Там же власти организовывают встречу и размещение родственников людей, погибших при авиакатастрофе.

Напомним, трагедия случилась утром 4 августа. Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» задел лопастями груз, который перевозил другой вертолёт. При падении погибли 18 человек – 3 члена экипажа и 15 рабочих-вахтовиков.

По факту инцидента следователи завели уголовное дело.

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