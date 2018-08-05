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Константин Большаков
5 Августа, 2018 10:12
Власти Красноярского края объявили траур после авиакатастрофы
Приспущенный флаг РФ.
Источник: Ryazan.bezformata.ru
Красноярск, 05 Августа - DIXINEWS.
Понедельник, 6 августа, будет объявлен траурным днём на территории Красноярского края.
Такое решение приняли в правительстве региона, передаёт «ТАСС». Останки погибших было решено доставить в Красноярск. Там же власти организовывают встречу и размещение родственников людей, погибших при авиакатастрофе.
Напомним, трагедия случилась утром 4 августа. Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютэйр» задел лопастями груз, который перевозил другой вертолёт. При падении погибли 18 человек – 3 члена экипажа и 15 рабочих-вахтовиков.
По факту инцидента следователи завели уголовное дело.
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