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Константин Большаков
4 Августа, 2018 13:54
Путин одобрил повышение НДС на 20%
Владимир Путин.
Источник: Theins.ru
Москва, 04 Августа - DIXINEWS.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении налога на добавленную стоимость до 20%.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Кроме того, глава государства подписал законы о кинофестивалях, о родных языках и о выборе дня свадьбы при подаче заявления в ЗАГС.
Напомним, в правительстве РФ заявили о решении поднять НДС с 18% до 20% в июне, в то же время объявив о намерении повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно. Деньги, полученные после изменений, кабмин планирует потратить на реализацию новых «майских» указов главы государства.
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