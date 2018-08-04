Путин одобрил повышение НДС на 20%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении налога на добавленную стоимость до 20%.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Кроме того, глава государства подписал законы о кинофестивалях, о родных языках и о выборе дня свадьбы при подаче заявления в ЗАГС.

Напомним, в правительстве РФ заявили о решении поднять НДС с 18% до 20% в июне, в то же время объявив о намерении повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно. Деньги, полученные после изменений, кабмин планирует потратить на реализацию новых «майских» указов главы государства.