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Константин Большаков
4 Августа, 2018 10:07
В МЧС раскрыли подробности авиакатастрофы в Красноярском крае
Вертолёт Ми-8.
Источник: ria.ru
Красноярск, 04 Августа - DIXINEWS.
Утром 4 августа около 10 часов по местному времени в Красноярском крае потерпел крушение вертолёт Ми-8.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, судно вылетело с аэродрома города Игарка Туруханского района. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров, приехавших работать в регионе вахтовым методом.
- в 9:48 часов вертолёт потерпел крушение в 180 километрах северней города Игарка, - заявили спасатели. – Предположительная причина падения – задел внешнюю подвеску вертолёта Ми-26.
В результате все люди, находившиеся на борту, погибли. По факту случившегося СУ СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело. «Чёрные ящики» уже обнаружены. По информации федерального телевидения, вертолёт принадлежал авиакомпании «Ютэйр».
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