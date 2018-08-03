Захарова рассказала, когда доставят тела журналистов, убитых в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга озвучила сроки доставки тел российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике.

По словам Захаровой, тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко будут вывезены из ЦАР вечером 3 августа. Сейчас они находятся в госпитале города Банги, а вечером будет организована доставка тел журналистов на родину.

По этическим соображениям представитель министерства иностранных дел РФ не стала говорить о точном времени прибытия борта с телами в Москву, однако эту информацию уже озвучили родственникам убитых журналистов.

Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в ЦАР для съёмок документального фильма. Вечером 30 июля на них напали и убили на трассе около города Сибю.

Следственный комитет России завёл по факту случившегося уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Правоохранители не исключают отправку в ЦАР российских следователей.