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Константин Большаков
3 Августа, 2018 16:20
Захарова рассказала, когда доставят тела журналистов, убитых в ЦАР
Мария Захарова.
Источник: Surfingbird.ru
Москва, 03 Августа - DIXINEWS.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга озвучила сроки доставки тел российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике.
По словам Захаровой, тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко будут вывезены из ЦАР вечером 3 августа. Сейчас они находятся в госпитале города Банги, а вечером будет организована доставка тел журналистов на родину.
По этическим соображениям представитель министерства иностранных дел РФ не стала говорить о точном времени прибытия борта с телами в Москву, однако эту информацию уже озвучили родственникам убитых журналистов.
Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в ЦАР для съёмок документального фильма. Вечером 30 июля на них напали и убили на трассе около города Сибю.
Следственный комитет России завёл по факту случившегося уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Правоохранители не исключают отправку в ЦАР российских следователей.
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