ФТС назвала потери Запада от антироссийских санкций

Миллиарды долларов потеряли западные страны после введённого Россией продуктового эмбарго.

Об этом сообщается в статистике Федеральной таможенной службы. Напомним, российские власти ввели эмбарго в ответ на антироссийские санкции. По итогам нескольких лет Запад потерял 8,3 млдр долларов, подсчитали в ФТС.

Наибольшие потери понесла экономика Австрии, Нидерландов и Польши. Ранее именно эти страны являлись основными поставщиками сельскохозяйственной продукции в РФ, отмечают РИА «Новости».

До введения эмбарго импорт из Евросоюза в Россию оценивался в 5,9 млрд долларов. В июле 2018 года российские власти продлили продуктовое эмбарго как минимум до конца будущего года.