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Константин Большаков
3 Августа, 2018 15:15
ФТС назвала потери Запада от антироссийских санкций
Сотрудник ФТС.
Источник: Lawlinks.ru
Москва, 03 Августа - DIXINEWS.
Миллиарды долларов потеряли западные страны после введённого Россией продуктового эмбарго.
Об этом сообщается в статистике Федеральной таможенной службы. Напомним, российские власти ввели эмбарго в ответ на антироссийские санкции. По итогам нескольких лет Запад потерял 8,3 млдр долларов, подсчитали в ФТС.
Наибольшие потери понесла экономика Австрии, Нидерландов и Польши. Ранее именно эти страны являлись основными поставщиками сельскохозяйственной продукции в РФ, отмечают РИА «Новости».
До введения эмбарго импорт из Евросоюза в Россию оценивался в 5,9 млрд долларов. В июле 2018 года российские власти продлили продуктовое эмбарго как минимум до конца будущего года.
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