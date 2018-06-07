Путин признался, что у него нет преемника

В будущем нового президента должен будет выбрать сам народ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшней «Прямой линии» ответил на вопрос о своём преемнике. Говоря об этом, глава государства признался, что всегда думает о том, кто будет после него, однако кандидатов пока не может назвать – его должен будет выбрать сам российский народ.

- Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле нет, его определит народ, избиратель РФ, - подчеркнул Путин.

Путин надеется, что ко времени его ухода с поста президента в стране подрастёт молодое поколение управленцев, «которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию».

Напомним, в ходе «Прямой линии» в студии впервые не было гостей, чтобы Владимир Путин мог сосредоточиться на вопросах телезрителей. Всего поступило более 2 млн вопросов.