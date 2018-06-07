YouTube и Instagram не планируют блокировать в РФ

На "Прямую линию с президентом Владимиром Путиным" пришёл вопрос от блогерского сообщества о свободе в Интернете.

В частности, деятели Сети интересовались темой потенциального запрета социальных сетей и сервисов, включая YouTube и Instagram. Они ссылались на слухи.

По словам Путин, власти не рассматривают какие-либо идеи относительно блокировки вышеозначенных ресурсов. Между тем он обратил внимание на необходимость первоочерёдного поддержания безопасности граждан.

Президент отметил тот факт, что во время подготовки петербургского теракта силовики ФСБ не смогли получить данные о переписке между подрывником и его куратором в Telegram.

Путин полагает запрет наиболее простым методом. Однако такой выбор тормозит развитие, не оставляет шанса для разработки инноваций.

Блогеры также обратились с вопросом о том, в какие сроки их занятие учредят в качестве официальной "профессии". Глава государства отметил, что власти заинтересованы в формализации этого рода деятельности. Данный вопрос открыт для обсуждения.