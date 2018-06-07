Армия и оружие

Константин Большаков
7 Июня, 2018 13:21

Путин призвал Запад сесть за стол переговоров

Владимир Путин.
Источник: life.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#война
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

Чтобы договориться о мировой системе безопасности.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, почему не было и не будет третьей мировой войны. «Не знаю, как будет вестись третья мировая война, но четвёртая мировая будет вестись палками и камнями», напомнил Путин о поговорке.

- Это понимание должно сдерживать нас от опасных действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живём в условиях относительного глобального мира, потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет.

Как бы неприятно не звучало, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения, ведущие державы, и заставлял уважать друг друга. Выход США из договора ПРО – попытка сломать эту систему.

Пора сесть за стол переговоров и выработать адекватные сегодняшнему дню схемы европейской и мировой безопасности, - заметил российский лидер.

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