Путин назвал ситуацию с подорожанием бензина недопустимой

Подорожание бензина – одна из самых главных тем нынешней «Прямой линии».

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал о мерах, принятых правительством, для борьбы с подорожанием цен на топливо.

- Правительство приняло ряд решений, призванных решить эту задачу. То, что сейчас происходит – недопустимо и неправильно. Но это результат не точного, мягко говоря, регулирования, введённого в сфере энергоресурсов. Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделали манёвр, не буду вдаваться в детали, но на самом деле это привело к стимулированию вывоза на экспорт за границу сырой нефти.

Дальше – цены на нефть на мировом рынке поднялись, а чтобы загрузить НПЗ компании наши делают это, но считают недополученную выгоду за объём нефти на НПЗ, который они могли бы, как полагают, реализовать на внешнем рынке и получить доход. Чтобы компенсировать это, они поднимают цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

В диалоге с ведущими нефтегазовыми компаниями – был снижен акциз на бензин и дизельное топливо, принято решение отменить с 1 июля дальнейшее повышение акцизов. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.

Исхожу, что за этим будут следить и правительство, и ФАС, - сказал президент.