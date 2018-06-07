Экономика

Константин Большаков
7 Июня, 2018 12:26

Путин рассказал о повышении налогов

Подсчёт налогов.
Источник: Snowcredit.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#налоги
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

Граждан интересует эта тема довольно сильно.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о повышении налогов в стране.

- Мы долго думали на этот счёт, на первый взгляд, кто больше получает, тот должен больше платить. Но практика – она сложнее, чем теоретические формулы дифференцированного налога. Как только он вводится, часть граждан, получающая большие доходы, начинают скрывать их. Фискальный результат почти нулевой, а шума много, - сказал Путин.

Что касается налога с продаж, то это серьёзная нагрузка на граждан, которая приведёт к значительному росту инфляции.

- Введение этой нормы не целесообразно, но давайте дождёмся соответствующих решений, - сказал президент, напомнив, что задача властей – уменьшить бедность в стране в 2 раза.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин раскрыл, почему состав правительства почти не изменился
Сегодня пройдёт «Прямая линия» с Владимиром Путиным
В России начнут штрафовать за нарушение закона об анонимайзерах
Читайте в рубрике:
Семинар для получателей «дальневосточных гектаров» пройдёт в Хабаровске
ФАС призвала залить Россию бензином
Россия раздаст прошлогодний урожай другим странам

С единого госэкзамена сегодня выгнали 400 выпускников
Экзотический зверь сорвал пиар депутатов в Первоуральске
Внутреннее производство продуктов питания в Катаре растёт из-за бойкота
Фермеры надеются популяризовать «правильное» молоко А2
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Питере обнаружили 200-килограммовую авиабомбу
Ростов-на-Дону , 07 Июня, 14:43.
Преподаватель ростовского вуза набрал 47 взяток
Москва, 07 Июня, 13:21.
Путин призвал Запад сесть за стол переговоров
Казань, 07 Июня, 13:13.
Болельщикам ЧМ зарегистрируют брак в Казани вне очереди
Красноярск, 07 Июня, 12:52.
Александр Усс принял решение о губернаторских выборах
Москва, 07 Июня, 12:35.
Путин назвал ситуацию с подорожанием бензина недопустимой
Москва, 07 Июня, 12:26.
Путин рассказал о повышении налогов
Москва, 07 Июня, 12:20.
Путин раскрыл, почему состав правительства почти не изменился
Новосибирск, 07 Июня, 12:04.
В Новосибирске сложилась проблема с ветхим жильём
Москва, 07 Июня, 11:34.
В Ирак поступили 39 российских танков
Самара, 07 Июня, 10:44.
Самарская полиция "закроет глаза" на мелкие нарушения на ЧМ
Нижний Новгород, 07 Июня, 10:40.
В Нижегородской области директор батутного парка пойдёт под суд из-за травмы девочки
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия