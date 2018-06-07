Путин рассказал о повышении налогов

Граждан интересует эта тема довольно сильно.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о повышении налогов в стране.

- Мы долго думали на этот счёт, на первый взгляд, кто больше получает, тот должен больше платить. Но практика – она сложнее, чем теоретические формулы дифференцированного налога. Как только он вводится, часть граждан, получающая большие доходы, начинают скрывать их. Фискальный результат почти нулевой, а шума много, - сказал Путин.

Что касается налога с продаж, то это серьёзная нагрузка на граждан, которая приведёт к значительному росту инфляции.

- Введение этой нормы не целесообразно, но давайте дождёмся соответствующих решений, - сказал президент, напомнив, что задача властей – уменьшить бедность в стране в 2 раза.