Путин раскрыл, почему состав правительства почти не изменился

Потому что нет времени на раскачку и работа не должна останавливаться.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, что думает по поводу обновлённого состава правительства страны.

- Я вижу эти дискуссии и не сомневался, что они возникнут. Хорошо, что по каждому вопросу возникают дискуссии, это правильно. Моя точка зрения в следующем – дело в том, что тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим последние годы, он готовился прежним составом правительства как минимум полтора года. Прекрасно знаю, если бы мы на 100% зачистили всё правительство и привели абсолютно новых людей, даже грамотных, хорошо подготовленных, то минимум 2 года бы потеряли на их подготовку, - сказал президент.

Поэтому, было принято решение, что правительство должно быть обновлено за счёт свежих людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя, но необходимо было оставить и тех, кто готовил решения, чтобы персонифицировать ответственность, добавил глава государства.

Состав правительства Путин назвал оптимальным на сегодняшний день.