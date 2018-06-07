Армия и оружие

Константин Большаков
7 Июня, 2018 11:34

В Ирак поступили 39 российских танков

Т-90С.
Источник: 1366x768.net
#танки

#Ирак
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

Об этом сообщили военные страны.

В одну из бронетанковых бригад армии Ирака поступили 39 танков Т-90С российского производства. Об этом сообщили представители министерства обороны Ирака.

Боевые машины уже распределены в два танковых батальона одной из бригад, отметили иракские военные. Ранее танкисты страны прошли соответствующее обучение, процессом которого руководили российские эксперты.

Контракт на поставку российских танков в Ирак был подписан в прошлом году. Как писали «Известия», его стоимость составила порядка 1 млрд долларов, а речь шла о нескольких сотен танков.

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