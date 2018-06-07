В Ирак поступили 39 российских танков

Об этом сообщили военные страны.

В одну из бронетанковых бригад армии Ирака поступили 39 танков Т-90С российского производства. Об этом сообщили представители министерства обороны Ирака.

Боевые машины уже распределены в два танковых батальона одной из бригад, отметили иракские военные. Ранее танкисты страны прошли соответствующее обучение, процессом которого руководили российские эксперты.

Контракт на поставку российских танков в Ирак был подписан в прошлом году. Как писали «Известия», его стоимость составила порядка 1 млрд долларов, а речь шла о нескольких сотен танков.