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Константин Большаков
7 Июня, 2018 11:34
В Ирак поступили 39 российских танков
Т-90С.
Источник: 1366x768.net
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.
Об этом сообщили военные страны.
В одну из бронетанковых бригад армии Ирака поступили 39 танков Т-90С российского производства. Об этом сообщили представители министерства обороны Ирака.
Боевые машины уже распределены в два танковых батальона одной из бригад, отметили иракские военные. Ранее танкисты страны прошли соответствующее обучение, процессом которого руководили российские эксперты.
Контракт на поставку российских танков в Ирак был подписан в прошлом году. Как писали «Известия», его стоимость составила порядка 1 млрд долларов, а речь шла о нескольких сотен танков.
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