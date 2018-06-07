Власть

Константин Большаков
7 Июня, 2018 09:25

Сегодня пройдёт «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Приём вопросов к "Прямой линии".
Источник: Vm.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#вопросы
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

Десятки вопросов будут заданы президенту в прямом эфире.

В четверг, 7 июня, в полдень начнётся «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Это уже шестнадцатая передача для президента, которая пройдёт в подобном формате.

Ожидается, что Владимир Путин ответит на самые острые вопросы россиян в самых разных сферах: от здравоохранения и образования до армии, экономики и внешней политики. А чтобы решить проблемы на местах, глава государства сможет в режиме онлайн связаться с главами регионов.

Приём вопросов будет продолжаться до окончания «Прямой линии». Задать их можно по телефону или через интернет. Вести трансляцию будут федеральные телеканалы и радиостанции.

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