Пожары

Виктория Грей
7 Июня, 2018 08:13

Пожар в «Доме педагогической книги» полностью потушен

Пожар Пожар в «Доме педагогической книги» в центре Москвы.
Источник: kp.ru
#пожар

#Москва

#ЧП
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар в здании, где расположен «Дом педагогической книги» полностью ликвидирован в 22:03 по московскому времени. Площадь пожара составила 130 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15:59 мск. Через 8 минут пожарные уже были на месте ЧП. Выяснилось, что загорелась кровля, утеплитель и деревянный обрешетник. В 17:21 огонь был локализован, однако позже из-за сильного ветра вновь произошло возгорание и пожар перекинулся на соседнее здание.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что возгорание произошло в результате гидроизоляционных работ на мансардном этаже.

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